Рахмон требует, чтобы таджики участвовали в управлении Афганистаном

Президент Таджикистана заявил, что его правительство не признает власть талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) в Афганистане, если этническому таджикскому меньшинству страны не будет отведена ”достойная роль” в управлении страной.

Как сообщает Eurasianet, Эмомали Рахмон сделал первое публичное заявление о недавних событиях в Афганистане 25 августа, во время встречи с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши. Таджикский лидер охарактеризовал талибов в негативном ключе, разочаровав тем самым Куреши, который всю эту неделю посвятил визитам в страны, граничащие с Афганистаном, за исключением Китая, чтобы побудить их к взаимодействию с новой властью в Кабуле.

По словам Рахмона, его доверие к "Талибану" было подорвано отказом группировки от обещания рассмотреть вопрос о разделении власти со всеми политическими силами в Афганистане. Рахмон уверен, что во избежание политических кризисов и проблем безопасности необходимо сформировать инклюзивное правительство с участием всех этнических меньшинств. По оценке президента, таджики составляют 46% от общей численности населения. По международным оценкам, их количество составляет четверть населения Афганистана.

Позиция Душанбе заключается в том, что правительство должно формироваться путем выборов, при этом форма правления, основанная на ”жестокости и преследованиях”, недопустима.

Беспорядки в Афганистане вызвали всплеск этнопатриотизма среди некоторых кругов Таджикистана. Группа воинствующих патриотов из южного города Куляб, заявила в Facebook, что готова вступить в ряды таджикских бойцов, выступающих против талибов в афганском Панджшерском ущелье. В предыдущий раз волна подобных настроений в сети была зафиксирована в конце апреля, когда между Таджикистаном и Киргизией произошли столкновения из-за спора по поводу водных ресурсов.

В августе небольшая проправительственная партия Демократическая партия Таджикистана также разыграла этническую карту, публично заявив, что происходящее в Афганистане ”геноцид со стороны талибов в отношении непуштунских народов”.

”В последние годы террористическая группировка опустошала таджикские земли, дома, города и села. Сегодня жестокие террористические акты достигли уровня геноцида, особенно в таджикоязычных регионах”, - говорится в заявлении партии, размещенном на странице ее лидера в Facebook.

Учитывая политические реалии Таджикистана, маловероятно, что партия сделала подобное заявление без закулисной поддержки или даже поощрения властей, хотя ее позиция гораздо более жесткая, чем у официального Душанбе.

Ходят слухи, хотя и без каких-либо серьезных доказательств, что Таджикистан поставлял оружие антиталибским силам в Панджшерском ущелье. Однако МИД категорически опровергает подобные утверждения.