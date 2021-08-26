В Кабуле произошло еще несколько взрывов

По данным СМИ, в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. В районе аэропорта в четверг произошло по меньшей мере три взрыва, некоторые СМИ сообщают о пяти взрывах.

Первый взрыв устроил террорист-смертник, второй произошел в результате подрыва заминированного автомобиля. Третий взрыв случился в районе Пули-Сухтаб возле авиагавани афганской столицы - взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. За взрывом последовали звуки перестрелки.

После этого случился еще один или два взрыва, о них сообщает телеканал Al Arabiya. Подробности не сообщаются.

В общей сложности от взрывов в районе Кабула в четверг пострадали более 150 человек, погибли десятки человек, в том числе американские военные.

Афганские СМИ сообщают, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).