Главы МИД России и Ирана обсудили последние события в Афганистане
Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.
Особое внимание в ходе беседы было уделено текущей ситуации в Афганистане.
"Подчеркнуто, что Москва и Тегеран придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства Афганистана", - сказано в заявлении.
В разговоре с Абдоллахияном глава российского внешнеполитического ведомства отметил необходимость скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Вестник Кавказа
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