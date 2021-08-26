Главы МИД России и Ирана обсудили последние события в Афганистане

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

Особое внимание в ходе беседы было уделено текущей ситуации в Афганистане.

"Подчеркнуто, что Москва и Тегеран придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства Афганистана", - сказано в заявлении.

В разговоре с Абдоллахияном глава российского внешнеполитического ведомства отметил необходимость скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.