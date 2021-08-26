К "Северному потоку-2" применят правила ЕС о диверсификации

Газопровод "Северный поток-2" не будет освобожден от правил Европейского союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов не были поставщиками газа, идущего по трубам, для обеспечения справедливой конкуренции. Вчера соответствующее постановление выпустил немецкий суд. Как отмечает Euractiv, Высший суд Дюссельдорфа отклонил иск, поданный в прошлом году операторами проекта по транспортировке газа из России в Германию по дну Балтийского моря.

Они утверждали, что правила являются дискриминационными. Суд не сразу объяснил свое решение, которое может быть обжаловано. "Российский "Газпром" будет вынужден выставить на аукцион мощности трубопроводов, что может привести к дальнейшим задержкам в поставках", - сказал газовый аналитик Refinitiv Сюнь Пэн.

Правила ЕС требуют, чтобы компании, производящие, транспортирующие и распределяющие газ в пределах стран блока, разделяли обязанности. Подобные меры нацелены на обеспечение честной конкуренции на рынке и предотвращение того, чтобы компании могли препятствовать доступу конкурентов к инфраструктуре. Это означает, что компания, транспортирующая газ, вынуждена продавать свои мощности третьим лицам.

Оператор "Северного потока-2" утверждает, что правила, измененные в 2019 году, были направлены на подрыв усилий по строительству газопровода. Этому проекту противостоят правительства некоторых европейских стран, опасающиеся, что он может направлен на повышение зависимости Евросоюза от российского газа.

Операторы проекта утверждают, что решение немецкого суда подчеркнуло дискриминацию в изменении газовой директивы Европейского союза. Эти правила будут стоить "Северному потоку-2", который связывает Германию напрямую с Россией по дну Балтийского моря, дополнительных времени и денег, но не остановят его завершение.

Постановление суда был принято после того, как операционный консорциум в мае 2020 года обратился с просьбой о пересмотре решения, принятого немецким энергетическим регулятором Bundesnetzagentur, о предоставлении исключения из данных правил.

Предшественник проекта аналогичного размера "Северный поток-1" был освобожден от данных правил с момента запуска в 2011 году, потому что рассматривался как соединительный элемент, а не как прямой поставщик. Неясно, как другие поставщики, помимо российского "Газпрома", могли бы подключиться к морскому трубопроводу, проходящему по дну Балтийского моря. В Москве заявили, что вчерашнее решение суда является корпоративным вопросом, который консорциум должен решить сам. ""Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, призванным внести большой вклад в энергетическую безопасность всей Европы", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В консорциум также входят пять западных энергетических и нефтяных компаний - Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie, - которые вложили 50% финансирования. Проект стоимостью $11 млрд и пропускной способностью 55 млрд кубометров столкнулся с политическим противодействием со стороны Вашингтона, а также Украины и Польши, которые могут потерять прибыльный транзитный бизнес, если трубопровод будет введен в эксплуатацию. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом месяце достигли соглашения, которое предотвратило угрозу санкций США в отношении трубопровода и его операторов.