В Сочи появятся специальные территории для краснокнижных растений

Власти Сочи создадут на курорте особо охраняемые природные территории местного и регионального значения для сохранения участков с краснокнижными растениями, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"В отдельной повестке у нас будет идти процедура создания на курорте ООПТ местного и регионального значения. В городе много участков с редкими и исчезающими видами растений, многие из которых занесены в Красную книгу не только края, но и России. Все эти территории необходимо сохранить, оградив от антропогенной нагрузки", - написал глава города в Telegram-канале.

Также Копайгородский отметил, что руководством города было решено объявить 2022 год в Сочи Годом экологии.