Азербайджанские дети познакомятся со сказками Европы

Представительство Евросоюза в Азербайджане выпустило сборник сказок народов Европы, переведенных на азербайджанский язык.

"Книга поможет детям, живущим в Азербайджане, открыть для себя историю, культуру, истоки, традиции и ценности разных европейских народов. Сегодня Европа, пострадавшая от бесчисленных войн, стремится к миру. Этот мир основан на понимании друг друга, уважении различий, поиске сходства и развитии сотрудничества. Пусть эта книга поможет каждому из нас на благородном пути к поиску светлого и мирного будущего", - отметили исполнители проекта, передает Sputnik Азербайджан.

Сказки 27 европейских стран уже представлены на едином ресурсе, их можно найти в открытом доступе. Красочный бумажный вариант книжки в ближайшее время будет разослан в детские дома и библиотеки республики.

Кроме того, одиннадцать сказок из сборника представлены в видео-формате. Они были озвучены послами разных стран.

Книга "Европейские сказки" не предназначена для продажи.