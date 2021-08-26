Жители Сухума остались без воды из-за ремонта

В центре Сухума проводится ремонт водопровода, в связи с этим часть жителей города остается без воды.

После наводнения, случившегося 16 августа, подача воды на улице Чанба была организована по временной схеме из-за прорыва трубы. "Сейчас подача воды по временной схеме приостановлена из резервуаров, которые усиливали напор воды, поэтому в некоторых местах города на данный момент нет воды. Идут работы на реке Басла, чтобы жители улицы Чанба имели возможность получать воду в прежнем режиме", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Ожидается, что водоснабжение буде восстановлено к утру пятницы.