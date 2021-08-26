В Кабуле погибли четыре американских морпеха - источник

В результате взрывов в Кабуле погибли не менее четырех служащих Корпуса морской пехоты США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

О том, что жертвами теракта стали четверо военнослужащих сообщил своим сотрудникам посол США в Кабуле Росс Уилсон, рассказал источник. Также есть информация о том, что пострадали трое американских военных.

"Мы можем подтвердить, что некоторое число военнослужащих США было убито сегодня в результате комплексной атаки в аэропорту Кабула. Некоторое число других лечат от ран", - говорится в официальном заявлении представителя Пентагона Джона Кирби.