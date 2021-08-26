В Минздраве пока не ожидают снижения смертности от COVID-19 в Грузии

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что снижение смертности от коронавируса пока не ожидается.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день показатель смертности от COVID-19 в Грузии составляет 1.3%,

За последние 24 часа в Грузии от последствий ковид-инфекции скончались 79 человек. Это новый рекорд для показателя смертности за сутки.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 532 171 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 468 917 человек, умерли – 7028.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 214 млн, из них более 4,4 млн человек скончались.