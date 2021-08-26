Урожай винограда на Кубани будет ниже на 30 тыс тонн из-за непогоды

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что потери винограда из-за стихии в этом году могут составить 30 тыс тонн, однако это не скажется на ценах на вино.

"Из-за циклона в регионе пострадали около 13,5 тыс гектаров виноградников, в том числе порядка 2,5 тыс гектаров молодых неплодоносящих насаждений. Основной удар приняли аграрии Темрюкского района. По предварительным подсчетам, общие потери урожая могут дойти до 30 тыс тонн", - рассказал он.

При этом цены на вино не должны сильно вырасти. "В этом году планировали собрать больше винограда, чем в прошлом, также у винодельческих предприятий есть запасы сырья. Поэтому сложившаяся ситуация не должна серьезным образом отразиться на объемах производства вина и его цену", - пояснил губернатор.