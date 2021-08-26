На Украине создадут кибервойска

Правительство Украины разработает законопроект о создании кибервойск. Соответствующий указ подписал сегодня президент страны Владимир Зеленский.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 "О неотложных мерах по киберобороне государства", - говорится в указе, размещенном на сайте офиса главы государства.

В соответствии с документом правительству поручено "в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по созданию и функционированию в системе Министерства обороны Украины кибервойск".

Правительству также поручены рассчитать, сколько материально-технических и финансовых ресурсов понадобится для создания и обеспечения функционирования кибервойск.