"Зенит" узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
В четверг, 26 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский "Зенит" попал в группу H, где сыграет с "Челси", Ювентусом" и "Мальме".
Состав всех групп выглядят следующим образом:
A: "Манчестер Сити", ПСЖ, "РБ Лейпциг", "Брюгге"
B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"
C: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ"
D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф"
E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо" Киев
F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"
G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург=г"
H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме"
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться