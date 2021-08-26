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"Зенит" узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

&quot;Зенит&quot; узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В четверг, 26 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский "Зенит" попал в группу H, где сыграет с "Челси", Ювентусом" и "Мальме".

Состав всех групп выглядят следующим образом:

A: "Манчестер Сити", ПСЖ, "РБ Лейпциг", "Брюгге"

B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"  

C: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ"

D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф"

E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо" Киев

F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"

G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург=г"

H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме"

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