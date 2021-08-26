Поезда в Кутаисский аэропорт начнут ходить осенью

В министерстве экономики и устойчивого развития Грузии сообщили, что осенью поезда свяжут город и Кутаисский международный аэропорт.

"Кутаисский аэропорт будет соединен с железнодорожной станцией города с осени этого года, и первые пассажиры смогут добраться до него на поезде", - рассказали в ведомстве.

Строительство железной дороги в аэропорт началось в 2017 году, всего проложено 3 км дороги от Кутаиси до терминала аэропорта.

До сих пор добраться Кутаисского международного аэропорта можно было только на автобусе или микроавтобусе.