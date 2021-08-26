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В воинской части в Казахстане прогремели шесть взрывов, десятки пострадавших

В воинской части в Казахстане прогремели шесть взрывов, десятки пострадавших

На территории воинской части около Тараза прогремели шесть взрыв, в результате чего пострадали 32 человека. Об этом сообщили в министерстве обороны Казахстана.

В ведомстве отметили, что ранения получили 10 военнослужащих, а также сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Жамбылской области.  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на своей странице в Twitter, что в Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра внутренних дел. "Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел", - заявил глава государства.

По его данным, работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, возбуждено уголовное дело. "Мобилизованы подразделения МЧС, МВД. Временно приостановлено железнодорожное сообщение", - добавил Токаев.

Ранее в Минобороны Казахстана сообщили, что взрыв в Таразе случился из-за возгорания возле одного из складов в воинской части.

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Вестник Кавказа

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