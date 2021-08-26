В Минздраве считают, что рекордная смертность из-за коронавируса связана с дельта-штаммом

Наблюдаемый в России рост смертности пациентов с коронавирусом может быть вызван распространением дельта-штамма, заявил в четверг помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Напомним, за минувшие сутки в России умерли 820 пациентов с коронавирусом - максимум с начала пандемии. В августе, несмотря на спад заболеваемости, смертность регулярно превышает 800 случаев.

"Нынешний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне-августе 2021 года, ассоциирован с распространением дельта-штамма. Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений (в течение одного-двух дней) - тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов", - пояснил Кузнецов, пишет ТАСС.

Представитель Минздрава добавил также, что дельта-штамм часто приводит к развитию тяжелых форм заболевания у молодых людей. При этом вакцинация помогает избежать тяжелых осложнений коронавируса.

"Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных. Минздрав России напоминает о необходимости сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких", - сказал Кузнецов.