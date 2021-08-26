В России зарегистрировали новую вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

Министерство здравоохранения России в четверг зарегистрировало вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н".

"Торговое наименование - "ЭпиВакКорона-Н". Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата - федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - говорится в сообщении на портале государственного реестра лекарственных средств.

Новая вакцина будет вводиться внутримышечно, полный курс вакцинации потребует двух доз препарата.