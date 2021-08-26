Гарибашвили обвинил Гахария во лжи и назвал коварным предателем

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что предыдущий глава правительства Георгий Гахарий – редкий, коварный предатель.

"Вся команда и основатель партии, господин Бидзина Иванишвили выражали ему полное доверие. Вы помните, что в период его правления было допущено много ошибок, результатами которых стали тяжелые последствия. Провальная операция в тех клубах, провальная операция в Панкиси, управление [событиями во время] "Ночи Гаврилова" и так далее. За это «Грузинская мечта» заплатила очень высокую политическую цену, и все это произошло за счет нас и наших граждан", - поведал премьер.

Он подчеркнул, что "Грузинская мечта" прикрыла Гахария, а когда в стране и партии наступило критическое время, он предал государство и команду, бросив страну. "Наверное, в мировой истории нет аналогов, когда премьер ушел в отставку по причине того, что не соглашался с арестом человека, задержать которого требовал несколько часов назад", - сказал Гарибашвили.

Помимо этого, глава правительства обвинил Гахария во лжи. "Он его и команда целенаправленно распространяли информацию, что он якобы является проектом Иванишвили - это полная ложь. Потом была вторая ложь, якобы мы обсуждаем возможное коалиционное партнерство с его партией", - цитирует премьера "Грузия Online".



По словам Гарибашвили, было много прецедентов предательства, в том числе бывшего президента Гиоргия Маргвелашвили, но Гахария - особый случай.