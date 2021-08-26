При взрывах в Кабуле пострадали около 70 человек, погибли 15

В четверг возле аэропорта Кабула произошли два взрыва, ранены по меньшей мере 70 человек, сообщил источник в местной больнице телеканалу al-Jazeera.

По словам представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забиулла Муджахида, "в результате двух взрывов недалеко от аэропорта были ранены 52 человека".

Газета Afghanistan Times пишет, что в результате двух взрывов погибли 15 человек.

"Первый взрыв у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй взрыв у ворот Abbey вероятнее всего был подрывом автомобиля", - передает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

Владелец отеля Baron сообщил, что в здании никто не пострадал.