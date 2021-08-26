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Грузия согласилась разместить сотрудников международных организаций из Афганистана

Грузия согласилась разместить сотрудников международных организаций из Афганистана

Грузинские власти согласились принять на территории страны эвакуированных из Афганистана сотрудников международных организаций.

"Грузинская сторона дала согласие на обращение международных организаций, в частности Национального фонда поддержки демократии (NED), Международного республиканского института(IRI), Азиатского банка развития, Международного валютного фонда и Всемирного банка, оказать помощь в процессе в эвакуации их сотрудников и размещении людей временно на территории Грузии", - говорится в заявлении на сайте администрации правительства страны.

Траты по нахождению беженцев в Грузии возьмут на себя международные организации.

В настоящее время в Тбилисском аэропорту и на военной базе сил обороны Грузии рядом с аэропортом организован региональный хаб, в нем занят военный и гражданский персонал из Грузии, Норвегии, Швеции и других стран НАТО. На территории базы появился медпункт, ему будут использовать во время эвакуации из Кабула норвежского военного госпиталя.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что к Тбилиси обратились за помощью в перевозке и временном размещении сотрудников такие важные доноры-организации, как МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития, а также Международный республиканский институт и Национальный институт развития.

Гарибашвили заявил, что Грузия показала себя надежным партнером, согласившись помочь международным организациям с эвакуацией из Афганистана.

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Вестник Кавказа

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