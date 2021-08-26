Грузия согласилась разместить сотрудников международных организаций из Афганистана

Грузинские власти согласились принять на территории страны эвакуированных из Афганистана сотрудников международных организаций.

"Грузинская сторона дала согласие на обращение международных организаций, в частности Национального фонда поддержки демократии (NED), Международного республиканского института(IRI), Азиатского банка развития, Международного валютного фонда и Всемирного банка, оказать помощь в процессе в эвакуации их сотрудников и размещении людей временно на территории Грузии", - говорится в заявлении на сайте администрации правительства страны.

Траты по нахождению беженцев в Грузии возьмут на себя международные организации.

В настоящее время в Тбилисском аэропорту и на военной базе сил обороны Грузии рядом с аэропортом организован региональный хаб, в нем занят военный и гражданский персонал из Грузии, Норвегии, Швеции и других стран НАТО. На территории базы появился медпункт, ему будут использовать во время эвакуации из Кабула норвежского военного госпиталя.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что к Тбилиси обратились за помощью в перевозке и временном размещении сотрудников такие важные доноры-организации, как МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития, а также Международный республиканский институт и Национальный институт развития.

Гарибашвили заявил, что Грузия показала себя надежным партнером, согласившись помочь международным организациям с эвакуацией из Афганистана.