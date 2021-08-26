Бердыев вывел "Кайрат" в групповой этап Лиги Конференций

В Алматы только что завершилась ответная встреча раунда плей-офф Лиги Конференций УЕФА между "Кайратом" и люксембургским клубом "Фола Эш". Победу со счетом 3:1 одержали хозяева.

Голы в составе "Кайрата" забили Артур Шушеначев (12-я и 36-я минуты) и Вагнер Лав (28-я).

У гостей единственный мяч на 43-й минуте записал на свой счет Мирза Мустафич.

В первой встрече победу со счетом 4:0 одержал "Кайрат". Таким образом, в групповой этап Лиги Конференций вышла казахстанская команда.

Напомним, 24 августа главным тренером "Кайрата" был назначен Курбан Бердыев. Контракт с наставником рассчитан до конца года с возможностью продления еще на два года.