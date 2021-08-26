Грузинская оппозиция встретилась с членами офиса президента Евросовета

Состоялась встреча представителей грузинской оппозиции с членами офиса президента Евросовета Шарля Мишеля. По словам оппозиционеров, на встрече, прошедшей в режиме телемоста, обсуждались текущие события в стране и соглашение от 19 апреля.

Как заявили после встречи представители оппозиции, в случае отказа власти выполнить основные пункты, изложенные в соглашении от 19 апреля, Евросоюз пересмотрит вопрос финансирования. В частности, Грузия останется без макрофинансовой помощи.

Напомним, 28 июля "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.

Как отметил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, правящая партия разорвала сделку, поскольку в одностороннем порядке выполнила все обязательства, взятые в рамках соглашения от 19 апреля. "Мы приняли решение и вышли из соглашения, которое было оформлено односторонне. Реально это хорошо разъяснил председатель партии. Мы в течение 100 дней практически в одностороннем порядке выполняли взятые обязательства", - заявил глава правительства.