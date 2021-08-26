Каладзе посоветовал президенту Эстонии следить за своей страной, а не за Грузией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе посоветовал президенту Эстонии Керсти Кальюлайд забиться о своей стране, а не о Грузии.

Напомним, ранее глава эстонского государства заявила, что Грузии, Украине и Молдове может понадобиться 20 лет, чтобы прийти к готовности для вступления в Евросоюз. По словам Кальюлайд, она является сторонницей расширения ЕС, однако это займет много времени.

"Пусть каждый заботится о своей стране", - сказал градоначальник, комментируя слова эстонского президента.

Каладзе подчеркнул, что Грузия как-то сможет произвести реформы и сделать так, чтобы страна как можно скорее стала членом Евросоюза, передает "Грузия Online".