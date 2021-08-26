В Кисловодске восстановили водоснабжение после аварии

В Кисловодске восстанавливают водоснабжение после аварии, произошедшей сегодня в первой половине дня по нескольким улицам города.

Как сообщили в минЖКХ Ставропольского края, из-за утечки воды в колодце воду отключили у 200 абонентов на проспекте Ленина, улицах Желябова, Урицкого, Солженицына, в том числе и в нескольких санаториях.

В настоящее время система водоснабжения заполняется, уже в ближайшее время вода вернется в краны горожан, передает "Ставропольская правда".