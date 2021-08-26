Шесть человек пострадали в ДТП на Кубани

В четверг на трассе Новороссийск-Керчь столкнулись пассажирский автобус и грузовик "Камаз", пострадали шесть человек.

"26 августа на трассе Новороссийск-Керчь произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузового автомобиля. По данным краевой ГИБДД, водитель автобуса "МАН" при повороте налево, в месте, где это запрещено, допустил столкновении с фурой», - сообщил оперштаб Краснодарского края.

Автобус следовал из Крыма в Курск, в нем находились 55 пассажиров.

"Предварительно пострадали шесть человек. Пятерых доставили в Темрюкскую ЦРБ в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет", - уточняется в сообщении.

Организована проверка по факту ДТП.