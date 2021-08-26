Несколько взрывов произошли на складе боеприпасов в Казахстане

В Казахстане в Жамбылской области случился взрыв на территории воинской части недалеко от села Сарыкемер, пишет Sputnik Казахстан.

По предварительным данным, в воинской части загорелся склад с боеприпасами. Пожар видно издалека, по сообщениям очевидцев, было слышно как минимум три взрыва.

"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов", - сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

К тушению привлечены пожарные команды части, а также пожарные расчеты департамента по ЧС Жамбылской области.