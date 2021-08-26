Российские инвалиды получат выплату в 10 тысяч рублей

Замминистра труда РФ Ольга Баталина сообщила в четверг, что единовременная выплата в размере 10 тыс рублей коснется не только пенсионеров, но и инвалидов.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о разовой выплате в сентябре всем категориям пенсионеров пособия в размере 10 тыс рублей.

"Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча", - подчеркнула Баталина, пишет РИА Новости.

Также выплаты ждут этой осенью детей.