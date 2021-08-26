Ближайшие матчи сборной России по футболу посетят не более 3 тыс зрителей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что на ближайшие матчи сборной России по футболу допустят не более 3 тыс болельщиков.

"К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволила изменить действующие требования. И на ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по три тысячи зрителей. При этом для прохода на стадион не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации", - цитирует его ТАСС.

Напомним, сборная России проведет в сентябре три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. В среду, 1 сентября, российская команда сыграет в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября встретится в Никоссии со сборной Кипра, а 7 сентября примет в Москве сборную Мальты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому спортивные мероприятия в столице могут посещать не более 3 тыс человек.