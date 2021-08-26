В Дагестане нашли тело женщины, унесенной селевым потоком

Спасатели в Дагестане обнаружили тело женщины, которую 23 августа унесло селем.

"В 16:00 спасателями и местными жителями было обнаружено тело женщины 1969 года рождения, находившейся в автомобиле ВАЗ-2107, который унесло селевым потоком 23 августа в селе Хаджалмахи Левашинского района", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Тело нашли недалеко от моста в села Майданское Унцукульского района на берегу реки. Родственники опознали погибшую.

"Продолжаются поиски сына 2001 года рождения", - уточнили спасатели.

Сель сошел в Дагестане после обильных дождей в Гунибском и Левашинском районах, поток унес пять человек, двое из них - туристы. Ранее были обнаружены тела местного жителя и москвича. Продолжаются поиски сына женщины и туриста из Петербурга.