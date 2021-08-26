Меркель отказалась от визита в Израиль из-за Афганистана

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила свой визит в Израиль из-за событий в Афганистане. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства.

"Стороны сошлись во мнении, что канцлер совершит визит в более поздние сроки", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Канцлер ФРГ должна была отправиться с двухдневным визитом в Израиль 28 августа. В рамках поездки Меркель планировала встретиться с руководством Израиля.

Напомним, 15 августа радикальное движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.