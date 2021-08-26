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Глава МИД Турции обсудил Афганистан с британским и финским коллегами

Глава МИД Турции обсудил Афганистан с британским и финским коллегами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг провел ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами по ситуации в Афганистане, пишет Anadolu.

Мевлют Чавушоглу и глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудили в ходе переговоров двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в Афганистане, информирует внешнеполитическое ведомство Турции.

В беседе с коллегой из Финляндии Пекке Хаависто глава турецкого МИД также затронул тему развития ситуации в Афганистане, где с 15 августа власть захватил "Талибан" (запрещено в РФ).

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Вестник Кавказа

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