Глава МИД Турции обсудил Афганистан с британским и финским коллегами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг провел ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами по ситуации в Афганистане, пишет Anadolu.

Мевлют Чавушоглу и глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудили в ходе переговоров двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в Афганистане, информирует внешнеполитическое ведомство Турции.

В беседе с коллегой из Финляндии Пекке Хаависто глава турецкого МИД также затронул тему развития ситуации в Афганистане, где с 15 августа власть захватил "Талибан" (запрещено в РФ).