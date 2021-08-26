Шесть изобретений, изменивших быт

Сегодня многие воспринимают стиральные машины и холодильники как должное, столетие назад эти машины произвели революцию в повседневной жизни людей. Внедрение водопроводов и электричества подготовило почву для радикальных социальных и культурных изменений, сделав возможным появление трудосберегающих устройств для решения повседневных домашних дел. History рассказывает об истории шести таких изобретений.

Холодильник

В начале XX века число пищевых отравлений в США росло. Еда доставлялась от ферм в магазины и дома, и в процессе продукты портились, что могло вызвать болезни от ботулизма до брюшного тифа. В XIX века, чтобы продукты не портились, использовались блоки льда. Потом инженеры нашли способы использовать сжатые газы в качестве искусственных хладагентов в промышленных масштабах, а в 1915 году Альфред Меллоуз из Форт-Уэйна, штат Индиана, изобрел первый компактный холодильник для домашнего использования. Уильям Дюрант, тогдашний президент General Motors, купил новую компанию, которая изо всех сил пыталась справиться с заказами. Его команда усовершенствовала дизайн и начала сборку нового Frigidaire на сборочной линии в Детройте.

Посудомоечная машина

Жозефина Кокран (также известная как Кокрейн), которой надоело часами мыть вручную посуду своей семьи после званых обедов, изобрела первую коммерчески успешную посудомоечную машину. "Если никто другой не будет изобретать это, я сделаю это сама", - решила она и получила свой первый патент на устройство, которое основывалось на давлении воды, в 1886 году. В заявке она использовала свои инициалы, а не свое полное имя, чтобы скрыть свой пол. В 1893 году посудомоечная машина Garis-Cochran получила награду на Всемирной выставке в Чикаго, и судьи похвалили ее за "лучшую механическую конструкцию, долговечность и адаптацию к своему виду деятельности". К 1898 году Кокран открыла собственную фабрику. Цена производимых моделей составляла более $300. Ее клиентами были главным образом отели и рестораны. В 1920-х годах реклама описывала устройства как "электрические посудомоечные машины для прекрасных домов", которые позволили бы состоятельным семьям "содержать лучший класс прислуги". Но цена делала их недоступными для большинства американских семей до окончания Второй мировой войны.

Стиральная машина

На заре XX века женщины посвящали целый день стирке, используя большие кастрюли с кипящей водой и доску. Затем пришел Фредерик Мэйтаг, партнер в компании по производству сельскохозяйственного оборудования. В 1907 году он придумывал новые продукты для продажи, которые помогли бы компании выдержать большие циклические колебания в секторе сельского хозяйства. Мэйтаг изобрел стиральную машину с ручным заводом, призванную облегчить бремя фермерских жен. К 1911 году он нашел способ использовать электричество или бензин для питания своего нового изобретения. "Гиропласт", первая стиральная машина, в которой использовалась мешалка для стирки одежды в алюминиевой ванне, дебютировала в 1922 году. Вскоре после этого появилась сушилка для белья - устройство, работающее от электричества, а не вентиляционное устройство, которое использует открытый огонь для сушки одежды.

Пылесос

Метлы и выбивалки для ковров плохо справлялись со своей задачей. "Скопление пыли и грязи в жилых домах раздражает всех хороших домработниц", - писал в 1869 году Айвс МакГаффи в своей заявке на патент на щетку для ковров, в которой для создания эффекта всасывания использовалась специальная рукоятка. Пылесосы нового поколения были разработаны для работы на бензине и были настолько большими, что многие из них пришлось перевозить по улице конными экипажами; один из них, под названием "Пыхтящий Билли", даже использовался при уборке Вестминстерского аббатства накануне коронации Эдуарда VII в 1911 году. Современный пылесос, в котором используется электричество, был детищем уборщика универмага штата Огайо Джеймса Мюррея Спенглера, который использовал обычные предметы домашнего обихода, в том числе наволочку в качестве первого вакуумного мешка. Когда двоюродная сестра Спенглера и ее муж, Сьюзен и Уильям Гуверы, купили патент у бедного изобретателя в 1908 году, родилась торговая марка бытовой техники.

Электрический утюг

Сложное нагревание тяжелых утюгов для разглаживания мятой одежды занимали даже больше времени, чем стирка. Неудивительно, что многие изобретатели пытались придумать более эффективный и менее сложный способ. Генри В. Сили из Нью-Йорка подал первый патент на электрический утюг в 1882 году. В течение десяти лет инновации позволили пользователям контролировать уровень нагрева и в значительной степени устранить неприглядные следы ожогов на одежде. Чернокожая портниха и изобретательница Сара Бун нашла способ сделать новое изобретение еще более удобным, разработав прототип современной гладильной доски и в 1892 году став одной из первых чернокожих женщин, получивших патент.

Электрический миксер

Любой, кто пробовал замешивать хлеб или взбивать яичные белки вручную, знает, насколько сложными могут быть эти задачи и сколько времени и усилий можно сэкономить, используя электрический миксер. Поэтому неудивительно, что многие изобретательные умы начали поиск какого-либо решения этой проблемы. Взбиватели для яиц с ручным управлением помогли ускорить процесс смешивания сахара, молока и яичных белков для создания глазури для торта, и чернокожий изобретатель Уилли Джонсон сделал еще один шаг вперед в 1884 году, сконструировав устройство, приводимое в действие шестеренками. К началу XX века миксеры стали одним из самых популярных изобретений для дома. Жены руководителей KitchenAid тестировали бытовую технику своих мужей в их собственных домах и восхищались ими.