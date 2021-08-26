Уголовное наказание за жестокое обращение с животными ввели в Узбекистане

В Узбекистане ужесточена ответственность за жестокое обращение с животными, такой закон подписал накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, он опубликован в Telegram-канале Минюста, то есть уже вступил в силу.

Теперь виновные в истязании животных с корыстными или иными низменными намерениями, повлекшем его смерть или увечье, могут быть наказаны лишением свободы на срок до полугода - если подобная жестокость проявлена ими повторно, и в первый раз они понесли административное наказание.

Минимальное наказание за повторные нарушения - штраф в размере 12 млн 250 тыс сумов (более $1,2 тыс), передает Sputnik Узбекистан.

Ранее за жестокие действия против животных мог грозить только штраф - в размере от трех до пяти базовых расчетных величин (735 тыс - 1 млн 225 тыс сумов, или $73 - $1,2 тыс).

За повторное (в течение года) правонарушение, или если оно было совершено в присутствии несовершеннолетнего, либо если животное погибло или получило увечье, полагался штраф от 5 до 10 БРВ (1 млн 225 тыс - 2 млн 450 тыс сумов, или $1,2 тыс - $2,45 тыс) или административный арест до 15 суток.