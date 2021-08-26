Почему афганская армия проиграла талибам?

Прошло почти две недели с момента захвата движением "Талибан" (запрещено в России) Кабула, однако журналисты и эксперты до сих пор задаются вопросом, почему афганская армия, превосходящая талибов численно, так быстро "сдулась"? Американские войска даже не успели полностью выйти из Афганистана, как талибы взяли страну почти под полный контроль.

Мнение афганского военного

Ответ на этот вопрос на страницах The New York Times попытался дать командующий афганской армией генерал Сами Садат. Он признает, что ВС Афганистана проиграли войну, при этом причина поражения кроется в "нелояльности" США. Проблем в афганской армии хватало – кумовство и бюрократия, однако "мы остановили битву, потому что ее прекратили наши партнеры", пишет Садат. Американцы обвиняют афганскую армию, но не говорят о том, как "Вашингтон задушил армию и ограничил нашу способность выполнять свою работу", жалуется он. Годами предоставляемая США логистическая поддержка и прикрытие "с воздуха" прекратились в одночасье.

"Афганские силы обучались американцами по военной модели США, основанной на высокотехнологичных специальных разведывательных подразделениях, вертолетах и ​​авиаударах. Мы потеряли превосходство над талибами, когда наша воздушная поддержка иссякла и у нас закончились боеприпасы. Подрядчики обслуживали наши бомбардировщики и наши штурмовики и транспортные самолеты на протяжении всей войны. К июлю большинство из 17 тыс подрядчиков ушли. Техническая проблема теперь означала, что авиация – вертолет Black Hawk, транспортный C-130, беспилотный летательный аппарат – больше не будет летать", - объясняет автор статьи.

Часть вины, по мнению военного, лежит и на руководстве в Кабуле. Президент Ашраф Гани бросил на произвол судьбы свою армию и правительство. Повальная коррупция, привело к дефициту провизии и топлива, а кумовство – к тому, что во главе войск ставили не опытных профессионалов, а нерадивых родственников.

Бегство Гани свело на ноль шансы на транзит власти, переговоры с талибами и безопасную эвакуацию. Вместо этого Афганистан стал свидетелем хаоса в аэропорту Кабула, где люди цеплялись за шасси улетавших транспортников, чтобы покинуть страну. Садат не согласен с тезисом президента США Джо Байдена о том, что афганская армия сдала войну без боя, и напоминает о 66 тысяч погибших солдатах за 20 лет войны – "это пятая часть нашей расчетной боевой силы".

"Нас предали политики и президенты. Это было военное поражение, но оно обусловлено политическими ошибками", - резюмирует афганский генерал.

Мнение российских военных экспертов

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков объясняет поражение ВС Афганистана слабохарактерностью военного командования и предательством правительства.

"Поражение связано с двумя факторами. Первый – это уровень подготовки: не нашлось армейских командиров, которые отказались бы так просто сдаваться. Второй – предательство со стороны политического руководства страны, которое запретило армии сопротивляться. В результате армия сдала позиции, но не полностью. Еще в Панджшерском ущелье остались части армии, которые не собираются сдаваться", - отметил он в беседе с "Вестником Кавказа".

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич тоже видит причины поражения в предательстве командиров.

"Они имели численное преимущество в вооружении, технике и даже подготовке, а уступили, потому что их предали командиры. Младшие, находясь в армии, понимали, что все, что они до этого делали, противоречит общественному мнению, тем более формируемому так называемой оппозицией в лице не только талибов, но и других полевых командиров. Младшие сдались и разбежались, как только старшие ушли, увидев, что их предали и сдали талибам. Несмотря на то, что талибы заявили, что никого преследовать не будут и что они за гражданское согласие, многие из старших начальников уже это все проходили", - сказал Клинцевич.

Вывод войск США из Афганистана он считает "спецоперацией" с целью передать всю полноту власти талибам и дестабилизировать Среднюю Азию, Китай и Индию. Клинцевич отметил, что на самом деле американцы не сильно заботились о высоком уровне подготовки афганских силовиков и в конечном счете не собирались их защищать от талибов.

Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов объяснил поражение ВС Афганистана договоренностями между "Талибаном" и Вашингтоном.

"Уход американцев из Афганистана полностью согласован с талибами. В западной Европе, в частности, во французской профессиональной прессе есть мнение, что американцы будут поддерживать, как это ни парадоксально, талибов со своих баз, расположенных в сопредельных с Афганистаном странах. Такое мнение высказывается аналитической ближневосточной сетью Reseau Voltaire и Тьерри Мейсаном, очень крупным известным политологом во Франции", - прокомментировал эксперт.

Логику "договорняка" подтверждает и то, что американцы оставили талибам свое вооружение, не испортив его. "Если нельзя взять с собой вооружение во время отступления, тогда солдаты ломают у пушек затворы, замки, уродуют стволы, что-то еще делают. В данном случае талибам достались несколько миллионов стволов и боеприпасов, несколько десятков боевых вертолетов. Авиация абсолютно боеспособная и готова к бою. То есть это со всей очевидностью договорная тактика", - подчеркнул Артамонов.

Он сомневается в том, что США будут оказывать поддержку силам, которые сейчас сопротивляются талибам в Панджшерском ущелье.