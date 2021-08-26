В поезде Анапа - Екатеринбург погибла девочка

Уральская транспортная прокуратура выясняет причины гибели ребенка в поезде "Анапа - Екатеринбург", сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, ранним утром 26 августа в поезде сообщением "Анапа-Екатеринбург" скончалась девочка 2008 года рождения, которая ехала вместе с родителями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой устанавливаются обстоятельства случившегося.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что место гибели ребенка осмотрено следственно-оперативной группой на станции Каменск-Уральский, признаков криминальной смерти не обнаружено.