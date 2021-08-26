Мигранты нелегально делали сладости в Крыму

В Симферопольском районе обнаружен цех по производству кондитерских изделий, в котором работали нелегальные мигранты. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Крыму.

В общей сложности на предприятии трудились 25 иностранцев, находящихся на территории РФ с нарушением законодательства. Доказательствами служат записи в журнале выплат денежных средств и видеорегистраторов.

При проверке документов были обнаружены 19 нарушений режима пребывания иностранцев в РФ, а именно нарушениц правил миграционного учета, семь фактов осуществления иностранцами трудовой деятельности без патента и один факт нарушения режима пребывания в РФ, точнее отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в России.

Все эти административные нарушения предполагают санкцию в виде штрафа в размере 2 тыс рублей.

Полицейскими предстоит дать правовую оценку действиям лиц, привлекших иностранцев к работе без разрешительных документов и предоставивших им места для проживания. Открыто административные дела по ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ, по результатам расследования которых юрлицо привлекут к административной ответственности - штрафу в размере от 250 до 800 тыс рублей за незаконное привлечение к труду каждого иностранца.