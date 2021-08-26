Маршрутки частично сменятся автобусами в Ставрополе

Начиная с 1 апреля 2022 года по пяти маршрутам Ставрополя планируется запустить 135 автобусов среднего класса, которые заменят маршрутные такси № 10М, 12М, 13М, 14М и 46М.

Автобусы будут двигаться с интервалом от 4 до 10 минут в "часы пик", а в остальные периоды времени – в зависимости от пассажиропотока.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепы, данное решение обусловлено большим числом сообщений от горожан с просьбами заменить маршрутки на автобусы большей вместимости.