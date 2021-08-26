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В Москву возвращается летняя погода

В Москву возвращается летняя погода

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в последние дни лета в Москву и область вернется теплая погода, осадки маловероятны.  

"Приземные прогностические карты показывают, что уже совсем скоро северный теплый антициклон вновь окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить свое влияние на столичный регион", - приводит сообщение погодного ведомства РИА Новости.

Синоптики уточняют, что в выходные и начале следующей недели в Москве и Подмосковье будет ясная погода, а температура окажется выше нормы.

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