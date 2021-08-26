Евросоюз привился от COVID-19 на две трети

Количество жителей стран Евросоюза, завершивших цикл вакцинации от коронавирусной инфекции, почти достигло 244,5 млн, что составляет 66,8% взрослого населения (от 18 лет) стран ЕС, информирует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

На первом месте по доле взрослых жителей, полностью привитых от коронавируса – Мальта (90,3%), за ней следуют Ирландия (85,5%) и Дания (83,5%). Наименьшее желание прививаться испытывают жители Латвии (45,5%), Румынии (31,9%) и Болгарии (19,5%).

Уточняется, что одну дозу вакцины получили 276,3 млн человек, или 75,5% взрослого населения стран ЕС.