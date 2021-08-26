В Афганистане запретят музыку

Талибы (движение запрещено в РФ) готовы двигаться в ногу со временем, опираясь на исламские законы. Об этом в интервью The New York Times заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

Он отметил, что в стране музыка будет под запретом, поскольку она противоречит мусульманской морали.

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление", - отметил он.

По словам представителя движения, талибы стремятся "восстановить страну, разрушенную десятилетиями войны". "Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом", - подчеркнул Муджахид.