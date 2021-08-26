Ильхам Алиев: победа в Отечественной войне - наша историческая победа

Победа Азербайджана в Отечественной войне - историческая победа азербайджанского народа, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Он напомнил, что в последние годы он много раз проводил такие встречи, и на каждой он обещал, что Азербайджан любой ценой вернет свои земли, Карабах, восстановит территориальную целостность, отомстит за шехидов - и это произошло. "Азербайджан восстановил справедливость, восстановил международное право, вернул свои земли, и отомстил за шехидов", - подчеркнул Ильхам Алиев.

"Сегодня, в течение месяцев, прошедших после войны, на встречах с семьями шехидов, карабахскими гази, царит абсолютно другая атмосфера. Если в прежние годы мы, поминая наших шехидов, всегда давали слово, что отомстим за них, то сегодня с чувством гордости можем сказать, что не оставили на земле кровь наших шехидов, восстановили справедливость, изгнали врага с наших земель и вписали свое имя в историю как народ-победитель", - обратил внимание глава государства.

Он подчеркнул, что сегодня ведется и должна быть продолжена большая работа для увековечения памяти шехидов обеих Карабахских войн, чтобы они навечно остались в сердцах азербайджанского народа.

Ильхам Алиев уточнил, что обеспечение семей шехидов и инвалидов Карабахской войны домами всегда было и остается теперь одним из ключевых направлений, предупредил, что процесс займет некоторое время. "В ближайшем будущем эта проблема будет полностью устранена. Однако параллельно с этим мы должны быть более активными в доведении до мировой общественности правды о Второй Карабахской войне. Одновременно эта тема должна быть на переднем плане и в воспитательной работе с нашей молодежью, потому что победа во Второй Карабахской войне, в Отечественной войне - это наша историческая Победа", - цитирует главу государства АЗЕРТАДЖ.

Возвращаясь к теме заботы о семьях шехидов и инвалидах войны, президент напомнил, что в этом направлении проделана огромная работа: государство обеспечило квартирами и частными домами около 10 тыс человек из этой категории, в том числе в прошлом году было предоставлено 1572 квартиры, в этом - около 3 тыс квартир, в результате будет решена проблема граждан, стоящих в очереди.

"В то же время сегодня мы предоставляем 50 автомобилей. Число машин, предоставленных до сегодняшнего дня, превысило 7 тыс, точнее сказать, составило 7,2 тыс. В жилом комплексе, на открытие которого мы сегодня собрались, будут жить более тысячи граждан из этой категории. Здесь созданы все условия. Это прекрасный жилой комплекс, расположенный близко к основным дорогам. Здесь построены школа на 1,5 тыс человек, где мы проводим встречу, - детский сад, светлые и красивые удобные квартиры, и это еще раз демонстрирует политику, проводимую государством", - поведал он.

Пояснив, что в этой области Азербайджан может считаться образцовой страной в глобальном масштабе, глава государства уточнил, что каждый год из государственного бюджета выделяются достаточно большие средства на решение этих вопросов, и в скором времени эта программа будет реализована на 100%.

Президент добавил, что Министерству труда и соцзащиты населения даны необходимые указания, при формировании бюджета на 2022 год этот вопрос будет учтен.

Ильхам Алиев отметил также, что на основании подписанного им накануне распоряжения квартирами будут обеспечены все люди, проявившие героизм во Второй Карабахской войне и получившие звания Героев Отечественной войны, а также семьи шехидов, удостоенных этого звания посмертно.

По словам главы государства, после войны более 9 тысячам человек были предоставлены социальные выплаты, причем в среднем каждому человеку было предоставлено по две выплаты.

Он также указал, что раненые и потерявшие здоровье военные обеспечиваются протезами последнего поколения. "По предоставленной мне информации, более 180 человек нуждаются в протезах, 140 из них уже обеспечены ими, и эти протезы возвращают их к нормальной жизни. Они могут нормально ходить, бегать и даже играть в футбол. Это тоже составная часть нашей политики, потому что я неоднократно говорил, что мы должны уделять постоянное внимание людям из самой уязвимой категории и в период прошедшей после Первой Карабахской войны мы делаем это в рамках материальных возможностей. Когда возможностей было мало, делали мало, когда возможностей было больше, делали больше, но делали, делаем и сегодня и будем делать", - заверил президент.

Ильхам Алиев обратил внимание на необходимость построить тысячи новых домов для людей, лишившихся имущества в период войны, так как противник, терпя поражение на поле боя, пытался отомстит за это гражданским лицам, и многие азербайджанские города находились под постоянным обстрелом из артиллерийских орудий, подвергались бомбардировке запрещенными бомбами, бомбами с белым фосфором, а также обстрелу баллистическими ракетами. "В результате этих вероломных обстрелов погибли более ста гражданских лиц, среди которых были женщины и дети, тысячи людей потеряли свое имущество. Поэтому сегодня проводится эта работа, строятся тысячи домов, значительная часть уже построена", - уточнил он.

Кроме того, президент Азербайджана пояснил, что Армения на протяжении еще долгих лет будет переживать шок от нанесенного ей сокрушительного поражения, и подчеркнул, что азербайджанский народ развенчал все мифы Еревана. "Сегодня Армения уже открыто признает, что не может сама обеспечить свою безопасность, защитить свои границы, жить за свой счет. В таком случае о независимости не может быть и речи", - заявил Ильхам Алиев.

Напомним, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам и героям Отечественной войны в Абшеронском районе.