В Нальчике полыхает кафе на площади 100 кв м

Пожар вспыхнул в кафе в Нальчике на площади 100 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, уточнив, что есть угроза распространения на соседний автосервис.

"В 14:22 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городе Нальчик по ул. Идарова произошел пожар", - сообщает ведомство, уточняя, что огонь захватил территорию площадью 100 кв м.

В настоящее время на месте работают 24 спасателя и пять единиц техники.