В Ингушетии заработал спорткомплекс для крупных сборов

В ингушском селе Мужичи открылся республиканский одноименный спорткомплекс, торжественную церемонию посетили глава республики Махмуд-Али Калиматов, олимпийский чемпион Муса Евлоев и призер чемпионатов мира и Европы Муса Могушков.

По словам Калиматова, здесь могут пребывать и тренироваться до 200 человек. "Есть зал на три борцовских ковра, а в планах увеличить их до шести, чтобы были условия принимать сборные всероссийского уровня. Кроме спортивных тренировочных мероприятий, на базе можно проводить соревнования", - сказал он.

В свою очередь сообщили о том, что с появлением комплекса они задумываются о переносе тренировок на родину.

В прошлом году власти республики поддержали инициативу по восстановлению и расширению учреждения – была восстановлена кровля, укреплен фундамент, отреставрирован фасад и внутренние помещения. В настоящее время спорткомплекс располагает четырьмя спальными корпусами, спортивными залами, футбольным полем, теннисным кортом, волейбольной и баскетбольной площадками, баней и столовой.