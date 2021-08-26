Свыше ста жертв репрессий 20-30-х годов оправдали в Узбекистане

Верховный суд Узбекистана реабилитировал свыше ста человек, которые подверглись репрессиям в начале XX века, сообщает пресс-служба суда

Генпрокуратура страны направила в судебную коллегию по уголовным делам протесты против шести уголовных дел в отношении 115 репрессированных в 1920-30 годы граждан.

"25 августа данные уголовные дела были рассмотрены на открытых судебных заседаниях под председательством заместителя председателя Верховного суда Икрама Муслимова, протесты были удовлетворены и 115 человек оправданы", — сказано в сообщении.

Напомним, что узбекский лидер Шавкат Мирзиеев в начале текущего года призвал оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научных исследований, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы.