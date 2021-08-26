Лавров и Гросси продемонстрировали высокой уровень сотрудничества России и МАГАТЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в рамках рабочего визита в Австрию провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Участники беседы обменялись мнениями по ключевым направлениям деятельности Агентства, включая вопросы мирного использования атома, реформирование системы гарантий структуры и ситуацию с СВПД по иранской ядерной программе.

"Был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между Российской Федерацией и МАГАТЭ", - подчеркнули в МИД.