Лавров и Гросси продемонстрировали высокой уровень сотрудничества России и МАГАТЭ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в рамках рабочего визита в Австрию провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
Участники беседы обменялись мнениями по ключевым направлениям деятельности Агентства, включая вопросы мирного использования атома, реформирование системы гарантий структуры и ситуацию с СВПД по иранской ядерной программе.
"Был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между Российской Федерацией и МАГАТЭ", - подчеркнули в МИД.
Вестник Кавказа
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