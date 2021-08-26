Тело пропавшего туриста нашли в Дагестане

Спасатели обнаружили тело пропавшего в Левашинском районе Дагестана туриста, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 13:50 по московскому времени спасателями Карабудахкентской поисково-спасательной службы в районе села Майданское в начале Ирганайского водохранилища было обнаружено тело жителя села Куппа Левашинского района 1969 года рождения. Родственниками опознан", - сказано в сообщении.

Отмечается, что погибший был водителем грузовой "Газели", которую унесло потоком воды в селе Куппа Левашинского района. Сам транспорт был обнаружен ранее.