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Вильфанд назвал сроки бабьего лета в европейской части России

Вильфанд назвал сроки бабьего лета в европейской части России

Периоды бабьего лета обязательно будут в центре европейской части России в сентябре, заверил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на онлайн-конференции в Москве.

По его словам, синоптики предупредят об этом за 2-4 дня. Вильфанд пояснил, что сейчас нет методов долгосрочного прогнозирования периодов бабьего лета.

Кроме того, он напомнил, что бабье лето - это теплый период, который приходит после дождей и холодов. "Прежде придется поежиться", - предупредил научный руководитель российского Гидрометцентра.

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