Россия завоевала золото Паралимпиады в фехтовании

Фехтовальщик Александр Кузюков стал паралимпийским чемпионом, став первым в соревнованиях на шпагах среди колясочников.

В финальной встрече категории В он взял вверх над представителем Бразилии Джоване Гиссоне со счетом 15:8.

Стоит отметить, что в соревнованиях категории А серебро завоевал россиянин Максим Шабуров. В финале он уступил британцу Пирсу Гиллиеверу (9:15).

Таким образом, в активе российских паралимпийцев стало шесть наград высшей пробы.