Россия завоевала золото Паралимпиады в фехтовании
Фехтовальщик Александр Кузюков стал паралимпийским чемпионом, став первым в соревнованиях на шпагах среди колясочников.
В финальной встрече категории В он взял вверх над представителем Бразилии Джоване Гиссоне со счетом 15:8.
Стоит отметить, что в соревнованиях категории А серебро завоевал россиянин Максим Шабуров. В финале он уступил британцу Пирсу Гиллиеверу (9:15).
Таким образом, в активе российских паралимпийцев стало шесть наград высшей пробы.
Вестник Кавказа
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