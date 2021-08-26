Помощники отключили Байдену микрофон после шутки об Афганистане (ВИДЕО)
Помощникам президента США Джо Байдена пришлось выключить его микрофон во время брифинга после того, как глава государства улыбнулся на вопрос журналиста об американских гражданах, которые не успеют эвакуироваться из Афганистана.
В ходе пресс-конференции у Байдена спросили, что он будет делать, если американские солдаты останутся в захваченном талибами (движение "Талибан" запрещено в России) Афганистане после дедлайна для эвакуации (31 августа).
В ответ президент усмехнулся и что-то сказал, но на видеотрансляции в этот момент выключился звук. Как сообщает телеканал RT, он сказал: "Вы будете первым, кому я позвоню".
Член палаты представителей Конгресса Ронни Джексон на своей странице в Twitter раскритиковал поведение Байдена, подчеркнув, что настолько серьезный вопрос для него лишь шутка, и призвав президента уйти в отставку.
Вестник Кавказа
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