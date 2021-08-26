Территорию завода "Электроцинк" введут в промышленный оборот

Территорию закрытого завода "Электроцинк" во Владикавказе планируется ввести в промышленный оборот сообщил в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, отметив, что также территория может стать общественным пространством.

"Мы с Минпромторгом и с Минэкономразвития по этому вопросу уже работаем, чтобы эти промышленные земли втянуть в оборот. Там, где это невозможно, - создать соответствующие общественные пространства или строительство жилья", - сказал он, уточнив, что с собственностью на землю еще необходимо разораться. В настоящее время ведутся работы по ликвидации накопленных отходов производства "Электроцинка".

Напомним, что после пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" в 2018 году было решено приостановить работу предприятия. В июне были расторгнуты договоры с работниками завода.