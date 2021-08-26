Перестрелка произошла на рынке в Нефтекумске

Житель Нефтекумска открыл стрельбу из травматического пистолета в общественном месте, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть поступил сигнал о том, что в районе центрального городского рынка слышны звуки, напоминающие выстрелы.

"Полицейские установили, что между тремя местными жителями произошел конфликт, в результате которого один из граждан несколько раз выстрелил из травматического пистолета в оппонента, а затем скрылся с другим участником инцидента на автомобиле в неизвестном направлении", - пояснили в полиции.

Потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь на месте событий

По горячим следам удалось установить местонахождение подозреваемых, они были доставлены в отдел внутренних дел, где дали признательные показания. В частности, один из них пояснил, что в ходе конфликта произвел выстрелы из своего травматического пистолета.

По заключению экспертизы, раненому был нанесен легкий вред здоровью. С места ЧП изъяты восемь гильз от патронов для травматического оружия.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.213 (хулиганство) и по п. а, в, ч.2 ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.